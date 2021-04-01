Замечания полицейской в столичном метро обернулось нападением

В Киеве задержали мужчину за сопротивление полицейской. Инцидент произошел 30 марта около 23:15 на станции метро Шулявская.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Автор: Полиция Киева Мужчина напал на полицейский и подался в бега

Пьяный пассажир пытался пройти не работающему эскалатору. Полицейская, которая обеспечивает порядок на станции, сделала ему замечание.

"Мужчина отреагировал агрессивно, сорвал с ее форменной одежды камеру, оказывал сопротивление при задержании и нанес ей телесные повреждения. Несмотря на это, работница полиции не растерялась, начала преследовать злоумышленника и вызвала на помощь дополнительный наряд", - рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

Нападающего задержали на станции Крещатик. Им оказался киевлянин 1979 года рождения. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Автор: Полиция Киева Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы

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В Бахмаче Нежинского района Черниговской области мужчина напал с ножом на полицейского. Как выяснилось, мужчина был пьян. Полицейский получил травмы в виде ушибов рук и ноги.