Закрыли мошенников, которые завладели государственным имуществом

В Киеве задержали мошенников. Фото: 112

В Киеве разоблачили группу мошенников, которые завладели 27 объектами недвижимости на сумму более 170 млн грн.

В состав группы входил бывший и.о. директора СВКП Киевводфонд, экс-начальник юридического отдела предприятия и другие лица, сообщает пресс служба прокуратуры города Киева.

В течение 2015-2017 годов они разработали мошенническую схему завладения недвижимостью, принадлежащей государству и территориальной общине Киева. Использовали поддельные правоустанавливающие документы, печати и бланки. Привлекли подставных жителей оккупированных территорий Луганщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали популярные методы краж денег с карт

"Среди незаконно присвоенного имущества административное здание Государственной налоговой инспекции на ул. Сечевых Стрельцов площадью 1386 кв. м, здание общежития по ул.Коперника площадью 2086 кв. м, 20 помещения общественных уборных СВКП Киевводфонд, здание бывшего детского санатория "Победа", - говорится в сообщении прокуратуры.

Преступники нанесли ущерб государству более чем 170 млн грн. Часть объектов на сумму в 100 млн грн уже вернули государству. Сейчас принимаются меры по возврату другого имущества.

Житель Одесской обл. вместе с двумя сообщниками придумал новую мошенническую схему. Благодаря чему обокрал один из банков более чем 1 млн. грн.