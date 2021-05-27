Заказчика строительства Подольского моста подозревают в неуплате 9 млн налога

В коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" пришли с обысками. Их проводят по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при строительстве Подольского моста через Днепр.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: ГФС

По материалам следствия, некоторые подрядчики, указанные в отчетности, имели признаки "транзитности и фиктивности", поэтому государство недополучила налогов на сумму около 9 млн грн.

"27 мая на основании постановления суда начато проведение обыска в офисном помещении Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева с целью найти финансовые документы и зафиксировать сведения об обстоятельствах совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении.

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На прошлой неделе в служебных помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и в офисных помещениях подрядных предприятий тоже провели обыски. Коммунальщиков подозревают в миллионных хищениях во время строительно-монтажных работ. Карусель обысков в помещениях КГГА и частных предприятий продолжается. В частности, обыски уже прошли в коммунальных предприятиях Спецжилфонд, Киевзеленстрой, Киевавтодор, Киевгорсвет, Киевпастранс и Киевский метрополитен. Работников учреждений подозревают в коррупции касательно выделении земли, махинации на закупках, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба - миллионы гривен.