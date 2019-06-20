Загрязнение Днепра: откуда будут брать воду, если это произойдет

Ежедневно отбирают 1000 проб воды из Днепра для проверки качества. Фото: valik_chern / Instagram

Если вода в Днепре станет загрязненной, на очистные сооружения Днепровской водопроводной станции будут подавать воду из Десны. Об этом сообщают в Киевводоканале.

После аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Киеве построили плавучую насосную станцию ​​"Роса-300". Ее смогут запустить в течение 6-8 часов в случае необходимости.

"Вода из Десны будет подаваться на очистные сооружения Днепровской водопроводной станции, и водоснабжения города будет осуществляться в необходимом объеме", - говорится в сообщении.

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Сейчас в Киевводоканале качество питьевой воды контролируют три лаборатории. Ежедневно отбирается около 1000 проб. Их анализируют по химическим, бактериологическим и гидробиологическим показателям.

В лабораториях, расположенных на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях, также постоянно отбирают пробы речной воды и контролируют ее качество.

В Киеве на протяжении 18-19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.