Загрязнение Днепра: откуда будут брать воду, если это произойдет

Если вода в Днепре станет загрязненной, на очистные сооружения Днепровской водопроводной станции будут подавать воду из Десны. Об этом сообщают в Киевводоканале.
После аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Киеве построили плавучую насосную станцию "Роса-300". Ее смогут запустить в течение 6-8 часов в случае необходимости.
"Вода из Десны будет подаваться на очистные сооружения Днепровской водопроводной станции, и водоснабжения города будет осуществляться в необходимом объеме", - говорится в сообщении.
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Сейчас в Киевводоканале качество питьевой воды контролируют три лаборатории. Ежедневно отбирается около 1000 проб. Их анализируют по химическим, бактериологическим и гидробиологическим показателям.
В лабораториях, расположенных на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях, также постоянно отбирают пробы речной воды и контролируют ее качество.
В Киеве на протяжении 18-19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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