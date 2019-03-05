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вторник, 05 марта 2019 13:06

За 4 года в столице реализовали 300 энергоэффективных проектов

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За 4 года в столице реализовали 300 энергоэффективных проектов
В текущем году по результатам проведения конкурса конкурсная комиссия решила признать победителями 168 ОСМД / ЖСК. Фото: v4asno.com

В этом году в Киеве провели 5 конкурс проектов по реализации энергоэффективных мероприятий в столичных жилых домах, в которых созданы ОСМД и ЖСК.

В течение четырех предыдущих лет на условиях софинансирования (70/30) в киевских многоэтажках реализовали более 300 энергоэффективных проектов, - сообщили в пресс-службе КГГА.

В текущем году по результатам проведения конкурса конкурсная комиссия решила признать победителями 168 ОСМД / ЖСК. Работы на объектах победителей 2019 будут выполнять в пределах имеющихся бюджетных назначений.

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"С каждым годом количество участников конкурса энергоэффективных проектов, реализуемых на условиях софинансирования (70/30), в домах ОСМД / ЖСК стремительно растет, - говорит директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко. - Понимая преимущества механизма софинансирования, все больше совладельцев стремятся воспользоваться возможностью на выгодных условиях сделать свой дом энергоэффективным и, соответственно, значительно уменьшить размер коммунальных платежей. Если в 2015 году мы начинали с 16 участников конкурса, то в прошлом году было уже 119 победителей, а в текущем году, есть 168 ОСМД / ЖСК, которые на конкурсной основе получили возможность реализовать свои энергоэффективные проекты ".

Вместе с тем директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры заметил, что в Киеве есть такие активные ОСМД, которые уже неоднократно участвуют в городском конкурсе, параллельно пользуются правительственной программе "теплых кредитов" и часто сочетают эти два механизма.

"На определенные виды работ, которые участники должны выполнить на условиях городского конкурса (вклад 30%), ОСМД / ЖСК берут" теплый кредит ", сумма которого затем возмещается из государственного бюджета в размере 40%. Таким образом минимального взноса совладельцы проводят в собственных домах различные виды энергоэффективных работ и достигают максимальных показателей экономии ", - подчеркнул Дмитрий Науменко.

Также он сообщил, что в соответствии с положением о конкурсе проектов по реализации энергоэффективных мероприятий в жилых домах города Киева, где созданы ОСМД / ЖСК, на условиях софинансирования можно осуществить 9 видов работ, которые позволяют экономить от 10 до 60% тепловой энергии.

"Очень высокие результаты экономии дают установлены индивидуальные тепловые пункты, они позволяют сократить потребление энергоресурсов на 40-60%. Также высоких показателей экономии позволяет достичь утепление фасадов, замена окон и дверей на энергосберегающие в местах общего пользования, теплоизоляция и капитальный ремонт крыш и подвальных перекрытий. Благодаря таким видам работ, в зависимости от характеристик здания, экономия объемов потребления энергоресурсов может составлять от 20 до 60%, а, например, замена осветительных приборов на энергоэффективные позволяет экономить около 10-15% электроэнергии ", - сообщил Дмитрий Науменко.

По его словам, все виды работ, выполняемых в рамках конкурса, являются эффективными, а первоочередность их проведения следует выбирать исходя из проблем дома. Лучше всего для выявления теплопотерь проводить энергоаудит. Наибольшего экономического эффекта можно достичь, применяя комплексный подход к термомодернизации домов.

"Конкурс на следующий год стартует в конце текущего года, однако тем, кто хочет стать его участником, не стоит медлить и уже сейчас начинать готовить проекты, принимать соответствующие решения на общем собрании. Поскольку время течет быстро, и часто совладельцы за нехватки времени или допущены ошибки теряют возможность реализовать в своих домах энергоэффективные проекты. Кстати, в текущем году комиссия отклонила как не соответствуют критериям отбора конкурсные предложения 16 ОСМД и ЖСК ", - отметил Дмитрий Науменко.

С 4 марта субсидии за коммунальные услуги начнут выдавать наличными.

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Дата
05
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