Взрывчатки нет: столичное метро снова работает

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 369
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 783
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1881
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2133
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 4995
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1638
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 990
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5418
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 738
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6723
Фото
Все фото
5
5
4
3
6
Под Киевом задержали злоумышленника-беглеца из России
Под Киевом задержали злоумышленника-беглеца из России
Рейдерство и связи с Россией: кто такой бизнесмен, которого взорвали в Киеве
Рейдерство и связи с Россией: кто такой бизнесмен, которого взорвали в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Выслеживали и отравили собак: задержали банду дерзких грабителей
Выслеживали и отравили собак: задержали банду дерзких грабителей
Пьяные мужчины на Honda влетели в такси с пассажиром и сбежали
Пьяные мужчины на Honda влетели в такси с пассажиром и сбежали
Видео
Все видео
Покушение под Киевом: на крышу автомобиля бросили взрывчатку
Покушение под Киевом: на крышу автомобиля бросили взрывчатку
Сразу девять автомобилей попали в крупное ДТП
Сразу девять автомобилей попали в крупное ДТП
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
Показали момент смертельного столкновения на Кольцевой дороге в Киеве
Показали момент смертельного столкновения на Кольцевой дороге в Киеве
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 990
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 756
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3501
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2016
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 1044
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
четверг, 07 ноября 2019 15:03

Взрывчатки нет: столичное метро снова работает

  Комментировать
Взрывчатки нет: столичное метро снова работает
Станции метро обыскивали 4 ч. Фото: ТСН

Киевское метро снова работает в нормальном режиме. Взрывчатку в подземке искали почти 4 часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Титушки захватили столичное общежитие

"Последней проверили станцию "Красный хутор", где взрывоопасных веществ, как и на станциях "Золотые ворота" и "Академгородок" не нашли. Метро уже работает в обычном режиме", - говорится в сообщении Kyiv Metro.

О том, что метро заминировано сообщили утром анонимным звонком.

О том, что метро заминировано сообщили утром анонимным звонком. В Киеве заминировали станции метро Золотые Ворота, Красный хутор, Академгородок. Поступил анонимный звонок о минировании. Соответствующие станции метро закрыты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрывчатки нет: столичное метро снова работает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 19269
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 13266
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 12168
Одесса попрощалась с убитой Дарьей Дробот
Одесса попрощалась с убитой Дарьей Дробот
5
 Просмотров: 10575
Правительство ожидает дешевого доллара: какой курс заложили в бюджет
Правительство ожидает дешевого доллара: какой курс заложили в бюджет Просмотров: 9288
Новости Киева
Под Киевом задержали злоумышленника-беглеца из России
Под Киевом задержали злоумышленника-беглеца из России
5
 Просмотров: 657
Титушки захватили столичное общежитие
Титушки захватили столичное общежитие Просмотров: 540
Покушение на бизнесмена в Киеве: погиб полицейский
Покушение на бизнесмена в Киеве: погиб полицейский Просмотров: 864
Спросил, который час, и ударил ножом: неизвестный напал на женщину
Спросил, который час, и ударил ножом: неизвестный напал на женщину Просмотров: 774
В Киеве закрыли три станции метро: подробности
В Киеве закрыли три станции метро: подробности Просмотров: 297
Больше всего комментируют
18
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Кличко обвиняют в госизмене
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
4
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
3
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 5723
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua