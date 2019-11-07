Взрывчатки нет: столичное метро снова работает

Станции метро обыскивали 4 ч. Фото: ТСН

Киевское метро снова работает в нормальном режиме. Взрывчатку в подземке искали почти 4 часа.

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"Последней проверили станцию "Красный хутор", где взрывоопасных веществ, как и на станциях "Золотые ворота" и "Академгородок" не нашли. Метро уже работает в обычном режиме", - говорится в сообщении Kyiv Metro.

О том, что метро заминировано сообщили утром анонимным звонком.

Станцію "Червоний хутір" перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Метро працює у звичайному режимі. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 7 ноября 2019 г.

О том, что метро заминировано сообщили утром анонимным звонком. В Киеве заминировали станции метро Золотые Ворота, Красный хутор, Академгородок. Поступил анонимный звонок о минировании. Соответствующие станции метро закрыты.