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суббота, 30 ноября 2019 17:26

Взрыв Сбербанка в Киеве: сказали, сколько похитили денег

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Взрыв Сбербанка в Киеве: сказали, сколько похитили денег
facebook Киев: в разбитом Сбербанке воры вынесли 250 тысяч гривен

Злоумышленники, взорвавшие банкомат в Киеве, похитили около 250 тысяч гривен.

"Отделение практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра. Главное - без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью. Цена украденного - около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем", - написал председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

Чтобы подорвать банкомат, злоумышленники закачали в него количество газа. Пышный добавил, что после взрыва банк усилил меры безопасности. Руководство "Ощадбанка" работает с правоохранителями.

"Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева. И они заслуживают максимальное наказание по закону", - добавил Пышный.

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Ограбив банк, злоумышленники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. После взрыва денежные купюры из отделения разлетелись по всей улице.

30 ноября в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение "Ощадбанка". В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка.

10 м от банка газон был засыпан 100-гривневым купюрами.

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Дата
30
ноября

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