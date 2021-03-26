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пятница, 26 марта 2021 11:03

Выбрали логотип для нового гастрономического символа Киева
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В Киеве выбрали логотип для новой гастрономической визитки города - Kyiv Pie. Голосование проходило на туристическом портале столицы. Всего было представлено 5 логотипов.

Согласно данным сайта, наибольше голосов отдали за логотип "Старославянская вязь".

"Орнамент сделан на основе символов плодородия и силы, которые использовались во времена Киевской Руси в росписи элементов быта", - говорится в описании победного логотипа.

"Старославянская вязь"
Фото: kyivcitytravel.com.ua
"Объединение современности и традиций"
"Солнце над Днепром"
"Колос"
"Украинская рожь"

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15 марта 2021-го в столице презентовали новую гастрономическую вкусность. Киевский пирог сделан в форме солнца и имеет 3 вида начинки: корнеплоды, рыбу и потрохи. Стоимость 1-го пирога с корнеплодами или потрохами - до €1. С рыбой обойдется несколько дороже.

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