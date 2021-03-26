Выбрали логотип для нового гастрономического символа Киева

В Киеве выбрали логотип для новой гастрономической визитки города - Kyiv Pie. Голосование проходило на туристическом портале столицы. Всего было представлено 5 логотипов.
Согласно данным сайта, наибольше голосов отдали за логотип "Старославянская вязь".
"Орнамент сделан на основе символов плодородия и силы, которые использовались во времена Киевской Руси в росписи элементов быта", - говорится в описании победного логотипа.
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15 марта 2021-го в столице презентовали новую гастрономическую вкусность. Киевский пирог сделан в форме солнца и имеет 3 вида начинки: корнеплоды, рыбу и потрохи. Стоимость 1-го пирога с корнеплодами или потрохами - до €1. С рыбой обойдется несколько дороже.
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