Второй за год прорыв трубы на Саксаганского является результатом работы Кличко за 5 лет - Ткаченко

Вчера не было ни снега, ни мороза, ни даже дождя, но трубы почему-то вновь "устали". Хотя в прошлом году их будто-бы уже ремонтировали.

Об этом народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко написал на странице в Facebook, комментируя аварию, которая произошла в Киеве на пересечении ул. Саксаганская и Шота Руставели.

Нардеп опубликовал фотографии и напомнил, что ровно год назад на вышеуказанном перекрестке был похожий прорыв теплосети - в середине ноября 2018 года. По словам Ткаченко, тогда столичная власть отчиталась, что якобы на этом участке были проведены ремонтные работы. Впрочем, результат оказался не слишком продолжительным.

"Эти фото сделаны с разницей в год. То самое место, такой же прорыв трубы, тот же перекресток улиц Саксаганского и Шота Руставели. Вчера не было ни снега, ни мороза, ни даже дождя, но трубы почему-то вновь "устали". Хотя в прошлом году их как уже ремонтировали. Устали - не трубы, устали - киевляне - ждать реальные изменения", - заявил народный депутат.

По мнению политика, подобные аварии уже стали для Киева системными, что свидетельствует о неэффективной работе местной власти.

"Это больше чем очередное доказательство того, что Кличко хоть и выдающийся боксер, но мэр он - бестолковый. Конечно, нельзя списывать все проблемы на стихийные бедствия и форс-мажоры. Вчерашний инцидент - это не случайность, это система. Система упадка столицы. Мой родной город "трескается по швам", к сожалению. И это в целом ключевой показатель этой власти за последние 5 лет", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, вчера, 5 ноября, в центре Киева на пересечении ул. Саксаганская и Шота Руставели произошел масштабный прорыв теплосети, в результате которого проезжую часть затопило горячей водой и провалился асфальт - сразу в нескольких местах. Две машины, которые находились на указанном участке дороги в момент аварии, провалились под землю. Из-за инцидента центр столицы до сих пор остается частично парализованным - некоторые троллейбусы и автобусы были вынуждены изменить маршрут. В частности, речь идет о троллейбусах, следующих по маршрутам № 3, 9, 12, 14, 40, 40К, а также об автобусах на маршруте № 69.