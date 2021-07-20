Второй день непогоды в столице: затопило еще одну станцию метро

Станцию метро "Позняки" затопило. Фото: Сегодня

Подземный переход к станции метро Позняки затопило дождевой водой.

Для того, чтобы не допустить затопления станции вход перекрыли мешками с песком. Фото и видео инцидента опубликовал телеграмм-канал KIEVMAP.

Пассажирам, которые заходят или выходят из станции приходится "вброд" преодолевать затопленные участки.

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Во вторник, 20 июля, в Киеве снова непогода. Кратковременные дожди с грозами и шквалы начали фиксировать в столице с 14:00. Ликвидировать последствия непогоды коммунальщикам поможет спецтехника - гидромониторы, гидроэлеваторы, мотопомпы.