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Вспышка африканской чумы: под Киевом сожгли около 4 тысяч животных

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Вспышка африканской чумы: под Киевом сожгли около 4 тысяч животных
Вспышка африканской чумы в с. Глушки Фото: pcr.news

В селе Глушки, Белоцерковского района Киевской области сожгли 3765 свиней с целью ликвидации африканской чумы.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Белоцерковской районной государственной администрации.

"Нацполиция Белой Церкви должна ликвидировать места стихийной торговли живыми свиньями и мясом. Государственная ветклиника и местные власти должны объяснить населению, как действовать, если заметят болезнь у домашних животных", - говорится в сообщении.

Специализированной вакцины от заболевания не существует. Вирус ликвидируется только путем нагревания до высокой температуры.

Сейчас главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области принимает необходимые меры, чтобы локализовать вспышку чумы и предотвратить ее распространение на прилегающие к поселку территории.

В Соединенных Штатах Америки началось масштабное тестирование вакцины против коронавируса. Так, проверить ее на себе смогут 30 тыс. добровольцев.

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