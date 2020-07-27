Вспышка африканской чумы: под Киевом сожгли около 4 тысяч животных

Вспышка африканской чумы в с. Глушки Фото: pcr.news

В селе Глушки, Белоцерковского района Киевской области сожгли 3765 свиней с целью ликвидации африканской чумы.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Белоцерковской районной государственной администрации.



"Нацполиция Белой Церкви должна ликвидировать места стихийной торговли живыми свиньями и мясом. Государственная ветклиника и местные власти должны объяснить населению, как действовать, если заметят болезнь у домашних животных", - говорится в сообщении.

Специализированной вакцины от заболевания не существует. Вирус ликвидируется только путем нагревания до высокой температуры.

Сейчас главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области принимает необходимые меры, чтобы локализовать вспышку чумы и предотвратить ее распространение на прилегающие к поселку территории.

В Соединенных Штатах Америки началось масштабное тестирование вакцины против коронавируса. Так, проверить ее на себе смогут 30 тыс. добровольцев.



