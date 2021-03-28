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воскресенье, 28 марта 2021 13:10

Вспыхнул мощный пожар возле многоэтажки

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Вспыхнул мощный пожар возле многоэтажки
Что-то серьезно горит на Троещине. Фото: Reuters

В Киеве на Троещине вспыхнула серьезный пожар.

Как видно на опубликованных кадрах, в новостройках то активно дымит. Об этом сообщает Telegram канал dtp.kiev.ua.

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Самого огня не видно, но судя по густому черному дыму, площадь возгорания не маленькая.

"Что-то серьезно горит, у новостройки валит густой черный дым. Надеемся, обойдется без пострадавших", - говорится в сообщении.

На место происшествия отправились спасатели.

Во вторник, 29 декабря, на ул. Большой Васильковской в ​​Голосеевском районе столицы загорелась крыша многоквартирного дома. На место пожара прибыли пожарные.

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Дата
28
марта

Спецназ расстрелял мирное население

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