Вспыхнул мощный пожар возле многоэтажки

В Киеве на Троещине вспыхнула серьезный пожар.
Как видно на опубликованных кадрах, в новостройках то активно дымит. Об этом сообщает Telegram канал dtp.kiev.ua.
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Самого огня не видно, но судя по густому черному дыму, площадь возгорания не маленькая.
"Что-то серьезно горит, у новостройки валит густой черный дым. Надеемся, обойдется без пострадавших", - говорится в сообщении.
На место происшествия отправились спасатели.
Во вторник, 29 декабря, на ул. Большой Васильковской в Голосеевском районе столицы загорелась крыша многоквартирного дома. На место пожара прибыли пожарные.
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