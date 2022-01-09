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&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото
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воскресенье, 09 января 2022 15:46

"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото
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Десятки людей собирались на акцию "Скажи Путину нет!", проходившую на Михайловской площади в Киеве. Кроме украинцев, пришли немало казахов.

Активисты расстелили на асфальте белое полотно, где черными и красными красками вывели надпись на английском языке: Say no to Putin. Люди призвали западных партнеров Украины не идти на уступки главе РФ Владимиру Путину. Также скандировали лозунги в поддержку Казахстана, куда Россия ввела войска, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

9 января в Киеве прошла акция "Скажи Путину нет!", которую организовал Рух Опору Капитуляции. На митинг, кроме украинцев, пришло немало выходцев из Казахстана. Люди обратились с призывом к цивилизованному миру не идти на компромиссы с главой России Владимиром Путиным
Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО
9 января в Киеве прошла акция "Скажи Путину нет!", которую организовал Рух Опору Капитуляции. На митинг, кроме украинцев, пришло немало выходцев из Казахстана. Люди обратились с призывом к цивилизованному миру не идти на компромиссы с главой России Владимиром Путиным
9 января в Киеве прошла акция "Скажи Путину нет!", которую организовал Рух Опору Капитуляции. На митинг, кроме украинцев, пришло немало выходцев из Казахстана. Люди обратились с призывом к цивилизованному миру не идти на компромиссы с главой России Владимиром Путиным
9 января в Киеве прошла акция "Скажи Путину нет!", которую организовал Рух Опору Капитуляции. На митинг, кроме украинцев, пришло немало выходцев из Казахстана. Люди обратились с призывом к цивилизованному миру не идти на компромиссы с главой России Владимиром Путиным
9 января в Киеве прошла акция "Скажи Путину нет!", которую организовал Рух Опору Капитуляции. На митинг, кроме украинцев, пришло немало выходцев из Казахстана. Люди обратились с призывом к цивилизованному миру не идти на компромиссы с главой России Владимиром Путиным

"Казахстан был отдан на откуп Кремлю. Более 2500 россиян зашли уже в Казахстан. Есть войска других стран ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности. Создана в 1992 году. В организацию входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. – Gazeta.ua). В частности, Беларуси, Армении. Это государства-оккупанты", - заявила на митинге казахская активистка Жанара Ахметова.

Протесты в Казахстане начались со 2 января в городе Жанаозене, где люди вышли митинговать против резкого скачка цен на сжиженный газ. Впоследствии протесты распространились по другим населенным пунктам.

"До 6 января по людям стреляли еще резиновыми пулями. А утром 6 числа всех начали расстреливать, дети погибали. Это делали люди из России (5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к государствам, входящим в ОДКБ, с призывом ввести войска в свою страну. Мол, для подавления протестов. Одной из первых военных в Казахстан отправила Москва. – Gazeta.ua)", - добавила Жанара.

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Украинцы удержат Путина даже если международное сообщество не предоставит нам достаточной помощи, заявил на акции общественный деятель Иосиф Зисельс.

"Будут ли с нами говорить лидеры западных государств, которые не хотят противостоять Путину так, как мы это делаем? Должны быть готовы сказать "нет", если кто-то захочет продать нас Путину. Если не международным сообществом, то остановим его своими силами", - сказал Зисельс.

Акцию "Скажи Путину нет!" организовал Рух Опору Капитуляции. Подобные митинги также прошли сегодня во многих областных центрах. Были анонсированы протесты активистов против главы РФ и в США. В частности, в сообщениях РОКа речь шла о городах Чикаго и Нью-Йорк.

Автор: Дмитрий АНОХИН
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