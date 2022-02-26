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суббота, 26 февраля 2022 13:54

Спецтема: Напад Росії на Україну

Все на улице будут считаться диверсантами: Киев предупредил о новом времени комендантского часа

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Все на улице будут считаться диверсантами: Киев предупредил о новом времени комендантского часа
Виталий Кличко: Комендантский час в столице будет действовать с 17:00 до 8:00 Фото: kyivcity.gov.ua

С сегодняшнего дня, 26 февраля, комендантский час в Киеве будет действовать с 17:00 до 8:00.

Это для более эффективной защиты столицы и безопасности ее жителей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", - подчеркнул Кличко.

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Киев и ключевые города контролируются украинской армией. Украина выстояла и успешно отражает атаки врага. Бои продолжаются, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 26 февраля.

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