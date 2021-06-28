Впервые с начала пандемии: украинский аэропорт снова вышел в прибыль

Аэропорт "Борисполь" снова вышел в прибыль. Фото: kbp.aero

Международный аэропорт "Борисполь" впервые с начала пандемии вышел в прибыль. По итогам мая этого года она составила 40 млн грн.

Об этом заявил председатель Наблюдательного совета госпредприятия МА "Борисполь" Владимир Жмак.

По его словам, аэропорт ведет активную работу по привлечению новых авиаперевозчиков.

"Те авиакомпании, которые работали в аэропорту до кризиса, продолжают летать и увеличивают количество рейсов. Более того, в 2021 году к нам приходят новые авиакомпании. В частности, в мае регулярные рейсы начала компания Cyprus Airways, в июне первый рейс из Саудовской Аравии выполнил лоукостер Flynas, ожидаем Eurowings, Wizzair Abu Dhabi и еще несколько новых перевозчиков ", - отметил Жмак.

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Аэропорт "Борисполь" в 2021 году вошел в 15 лучших аэропортов Европы, опередив аэропорты Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Вены, Цюриха, Милана и Варшавы.