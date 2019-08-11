Возобновлена работа речного трамвая

Восстановили движение речного трамвая. Фото: РБК

В Киеве возобновили речной трамвай. Подол и Оболонь теперь связаны по воде.

Шесть лет до этого киевляне передвигались по городу только наземным транспортом. Пока рейсовый теплоход будет курсировать по одному маршруту и ​​только на выходных - только три рейса в день, и те скорее экскурсионные. "Пока восстановили, пробуем. Если будут люди, будут еще маршруты", - говорит капитан судна Виктор Грех, сообщает ТСН.

Пассажирам дорогой рассказывают историю Киева на русском языке. Билет в обе стороны стоит 150 гривен, а поездка длится полтора часа.

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В этом году в конце апреля после длительной реконструкции в Киеве для посетителей открыли здание Речного вокзала.