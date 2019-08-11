Возобновлена работа речного трамвая

В Киеве возобновили речной трамвай. Подол и Оболонь теперь связаны по воде.
Шесть лет до этого киевляне передвигались по городу только наземным транспортом. Пока рейсовый теплоход будет курсировать по одному маршруту и только на выходных - только три рейса в день, и те скорее экскурсионные. "Пока восстановили, пробуем. Если будут люди, будут еще маршруты", - говорит капитан судна Виктор Грех, сообщает ТСН.
Пассажирам дорогой рассказывают историю Киева на русском языке. Билет в обе стороны стоит 150 гривен, а поездка длится полтора часа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как киевляне цепляются за электричку, чтобы успеть на работу
В этом году в конце апреля после длительной реконструкции в Киеве для посетителей открыли здание Речного вокзала.
Комментарии