Возобновлена работа речного трамвая

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 675
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1350
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2808
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2079
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4617
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14121
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15687
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2970
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3582
Фото
Все фото
7
6
6
8
7
Крышу снесло об отбойник: водитель устроил гонки с полицией
Крышу снесло об отбойник: водитель устроил гонки с полицией
7 огнестрельных: под Киевом расстреляли мужчину
7 огнестрельных: под Киевом расстреляли мужчину
Самый дорогой мед с вереска, от 550 грн за литр - пасечник рассказал об особенностях бизнеса на пчелах
Самый дорогой мед с вереска, от 550 грн за литр - пасечник рассказал об особенностях бизнеса на пчелах
В Киеве легковушка загорелась из-за столкновения с внедорожником: появились фото и видео
В Киеве легковушка загорелась из-за столкновения с внедорожником: появились фото и видео
Боржоми и средство от прыщей - как выглядела киевская реклама начала XX в.
Боржоми и средство от прыщей - как выглядела киевская реклама начала XX в.
Видео
Все видео
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту
Поваленные деревья и затопленные переходы: показали последствия урагана в Киеве
Поваленные деревья и затопленные переходы: показали последствия урагана в Киеве
"Еще один не выдержал": в столице обвалился очередной мост
"Еще один не выдержал": в столице обвалился очередной мост
В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот
В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот
В Киеве перед мостом сгорел BMW X5
В Киеве перед мостом сгорел BMW X5
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4304
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3960
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7677
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 августа 2019
1 Просмотров: 585
Між двома соснами
Ніхто так не сумнівається і ніхто так не боїться свого минулого, як українці. Нас стільки разів карали за нього і впродовж таких довгих століть, що ...
воскресенье, 11 августа 2019 01:29

Возобновлена работа речного трамвая

  Комментировать
Возобновлена работа речного трамвая
Восстановили движение речного трамвая. Фото: РБК

В Киеве возобновили речной трамвай. Подол и Оболонь теперь связаны по воде.

Шесть лет до этого киевляне передвигались по городу только наземным транспортом. Пока рейсовый теплоход будет курсировать по одному маршруту и ​​только на выходных - только три рейса в день, и те скорее экскурсионные. "Пока восстановили, пробуем. Если будут люди, будут еще маршруты", - говорит капитан судна Виктор Грех, сообщает ТСН.

Пассажирам дорогой рассказывают историю Киева на русском языке. Билет в обе стороны стоит 150 гривен, а поездка длится полтора часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как киевляне цепляются за электричку, чтобы успеть на работу

В этом году в конце апреля после длительной реконструкции в Киеве для посетителей открыли здание Речного вокзала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возобновлена работа речного трамвая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 227478
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге Просмотров: 42754
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 41622
Геращенко на первой встрече &quot;ущипнула&quot; Разумкова
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова 13 Просмотров: 28117
Вышла на улицу и упала замертво: человек мужчина жену
Вышла на улицу и упала замертво: человек мужчина жену Просмотров: 16029
Новости Киева
Рассказали вероятную причину стрельбы под Киевом
Рассказали вероятную причину стрельбы под Киевом Просмотров: 4914
Неизвестные оставили послание водителю, который неправильно запаркувався
Неизвестные оставили послание водителю, который неправильно запаркувався Просмотров: 747
Тараса Тополю пытались убить
Тараса Тополю пытались убить 1 Просмотров: 2691
Крышу снесло об отбойник: водитель устроил гонки с полицией
Крышу снесло об отбойник: водитель устроил гонки с полицией
7
 Просмотров: 1728
В Киеве могут закрыть станции метро
В Киеве могут закрыть станции метро Просмотров: 243
Больше всего комментируют
13
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова
10
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
5
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
3
Трамп заговорил проо Зеленского
1
"Должны доказать, что мы лучшие партнеры для Турции, чем россияне"
Голосов: 5466
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua