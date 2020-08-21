Возобновили движение Борщаговским путепроводом

Кличко сообщил о завершении ремонта. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Проезд Борщаговским путепроводом в Киеве полностью открыли.

"Нам пришлось фактически строить новый мост. Конструкция старого была в таком состоянии, что в любой момент могла произойти катастрофа. С момента возведения путепровода в 1967 году, он не видел ремонта", - сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Заменили 23 опоры, установили 76 новых балок. Отремонтировали проезжую часть, пути скоростного трамвая и обустроили новые тротуары и систему освещения. Обновили подъезды к путепроводу.

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С 21 августа открыли проход обновленным пешеходным мостом над проспектом Леся Курбаса возле кинотеатра "Лейпциг".

"Также специалисты завершают капремонт пешеходного моста на пересечении проспекта Любомир Гузар и улице Николая Василенко", - добавил Кличко.

Вокруг Киева построят новый Киевский обходной путь общей протяженностью почти 150 км пути. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года