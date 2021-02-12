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пятница, 12 февраля 2021 15:45

Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший

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Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
В Киеве прогремел взрыв. Фото: "РБК-Украина"

Возле детского сада на Чоколовском бульв., 37 в Киеве прогремел взрыв.

Трагедия произошла 12 февраля около 15:00, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"По предварительной информации, мужчина подорвал себя гранатой. Скончался на месте", - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители. Детали трагедии выясняют.

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Взрыв подтвердила пресс-секретарь ДСНС Киева Светлана Водолага.

"В Соломенском районе Киева сегодня произошел взрыв. Погиб 1 человек. Взрыв произошел на детской площадке", - рассказала она для "РБК-Украина".

В один из детских садов Киева через окно проник мужчина. Затем зашел в душевую и лег спать на полу.

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