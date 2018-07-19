"Вот это красавчик": водитель креативно избавился от затора на дороге

Обозленный водитель избавился от пробки на Трухановом острове. Фото: kievvlast.com.ua

В сети показали видео, как владелец внедорожника изобретательно решил спор и устранил затор на Трухановом острове. Он подвинул автомобиль, который перекрыл дорогу.

Утром 19 июля водитель KІА заблокировал проезд у шлагбаума на острове. Он отказался платить или оформлять свое право попасть в зону отдыха. Мужчина стал на проезд и вызвал полицию, в попытках доказать, что шлагбаум работает незаконно, пишет в Facebook KyivOperativ.

Водителю Toyota Land Cruiser показалось, что слишком долго придется ждать, пока упрямство владельца KІА победит. Он своей машиной уперся бампером в зад хэтчбека и стал его продвигать вперед, пытаясь освободить дорогу. После того, как он продвинул машину, водитель внедорожника уехал.

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Президент Петр Порошенко рассказал, как застрял в пробке на одной из самых загруженных магистралей Киева - Броварском проспекте. Об этом он сказал во время заседания Совета регионального развития.