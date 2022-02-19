Восемь лет назад в Киеве расстреляли десятки людей: самый трагический день на Майдане в фото и видео

Сегодня в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. Погибших майдановцев вспоминают каждое 20 февраля с 2015-го.

Именно в этот день, восемь лет назад, в столкновениях с "беркутовцами" и "титушками" погибло больше всего участников Революции достоинства. Силовики убивали людей из огнестрельного оружия, по майдановцам стреляли снайперы.

Gazeta.ua предлагает вспомнить самый трагический день Революции достоинства в видео и архивных фотографиях.

Фото: Reuters

ХРОНОЛОГИЯ 20 ФЕВРАЛЯ

После противостояний в предыдущие два дня, власти объявили перемирие. Майдановцы решили вернуться на утраченные позиции. В 08:30 революционеры заняли помещение Министерства аграрной политики, а затем – Жовтневый дворец и Украинский дом.

Когда же безоружные в большинстве своем активисты начали подниматься вверх по ул. Институтской – по ним открыли прицельный огонь. Снайперы целили людям в головы, шеи и грудные клетки. Около 14:00 поступили сообщения о 35 убитых майдановцах. Их тела побратимы забирали из-под обстрелов и несли к баррикадам, накрывали украинскими флагами.

После 15:00 силовикам начали массово раздавать оружие. Но приказ на его применение не был отдан. Иначе жертв среди украинцев было бы гораздо больше.

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Всего 20 февраля погибли около 50 майдановцев, по официальным данным.

ВЕРХОВНАЯ РАДА

Около пяти вечера нардепы сошлись в парламент, чтобы обсудить ситуацию в центре Киева. После 22:00 они приняли постановление "Об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан Украины". Этим актом парламент, по сути, признал, что действия силовиков были незаконными.

ЧТО БЫЛО В РЕГИОНАХ

20 февраля о выходе из Партии регионов заявил глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко. Также покинул ряды партии глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Татусяк.

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Силовые структуры в Львовской и Закарпатской областях объявили о переходе на сторону протестующих.

21 ноября 2013 года президент Виктор Янукович приостановил переговоры об ассоциации с Европейским Союзом. Вечером в Киеве на майдан Незалежности вышли недовольные таким решением студенты. Это стало началом Революции достоинства, которую в первые недели называли Евромайданом. Революция достоинства продолжалась 94 дня. К восьмой годовщине начала Майдана Gazeta.ua готовила большую фотоподборку тех событий из собственного архива за 2013-2014 годы.