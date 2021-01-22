Вооруженный мужчина в кожухе разгуливал под Верховной Радой

В Киеве на ул. Садовой возле здания Верховной Рады задержали вооруженного мужчину, одетого в кожух.

Об этом в Facebook рассказал очевидец Иван Жеведь.

Фото: Иван Жеведь

"Задержан человек с ножом и предметом, похожим на оружие", - написал он.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, пишет Obozrevatel ссылаясь на анонимный источник.

"Предметы были изъяты - их передадут на экспертизу. Решается вопрос о квалификации происшествия", - отметил собеседник.

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