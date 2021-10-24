Водители на аукционе смогут покупать паркоместа: цена и условия

В Киеве паркоместа в I и II зонах будут продавать на специальном аукционе. Фото: КГГА

В Киеве горожане смогут "приобрести" парковочное место. "Распродажа" будет проходить на специальном аукционе. Принять участие в нем сможет каждый желающий, в том числе представители бизнеса.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов, пишет Obozrevatel.

Стоимость паркоместа будет зависеть от района. Его можно будет купить в I и II зонах. Речь идет о площадках под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками и так далее, пояснил Усов.

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"В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронировано машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для I зоны. От 4410 грн в месяц - II зона и так далее", - отметил чиновник.

Добавил, что количество забронированных мест в Киеве не будет превышать 40%, поэтому минимум 60% парковок всегда будет общедоступными.

"Машиноместо в пределах одного паркоместа будет выставляться на онлайн-аукцион при условии поступления на него больше одной заявки на бронирование. Аукционы будут проводиться на независимых платформах, и КГГА точно не сможет влиять на их результаты", - добавил Усов.

В июле текущего года в Киеве существенно подорожали тарифы на парковку. Сколько водителям приходиться платить за час пользования парковкой - читайте по ссылке. 29 июля появилась информация о том, что в столице могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Парковка возле своего дома обойдется киевлянам в 25-35 грн в час. Также Киев начал борьбу с "частными" парковками.