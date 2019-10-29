Водителей предупреждают об ограничении движения в Киеве

Частичное ограничение движения в Киеве пройдет 30-31 октября. Фото: из открытых источников

30-31 октября в Киеве возможны временные незначительные ограничения дорожного движения. Это связано с визитом в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом рассказали в Управлении государственной охраны Украины.

"Да, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.

В Киеве с 30 октября каждое утро в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать вход на станцию метро "Золотые ворота". В это время поочередно будут ремонтировать 6 эскалаторов. Работы продлятся до 9 февраля 2021 года.