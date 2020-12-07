Водитель расколотить забор СТО и спихнул все на товарища

В Киеве задержали водителя Volvo, который на ул. Межигорская въехал в забор СТО.

Он был один из 67 водителей, разъезжающих столичными магистралями пьяными в эти выходные, сообщила патрульная полиция города.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Когда патрульные прибыли, то водителя на месте не было. Позже к патрульным подошел мужчина с признаками опьянения. Патрульных он уверял, что за рулем находился его товарищ, но очевидцы происшествия прямо указали на гражданина", - говорится в сообщении.

Горе-водитель заверил, что не имеет документов на автомобиль, но по требованию инспекторов показал свои вещи, среди которых были и документы.

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Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте с помощью прибора "Драгер". Он согласился.

"Результат положительный, 1,33 промилле, что более чем в 6 раз превышает допустимый уровень. На мужчину составили протоколы", - добавили в сообщении.

В Киеве на ул. Большая Васильковская столичные патрульные остановили пьяного водителя БМВ. Мужчина 3 дня пил на свадьбе и сел за руль.