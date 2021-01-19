Водитель маршрутки сбил насмерть пешехода: видео с места трагедии

В Киеве водитель маршрутки насмерть сбил пешехода. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Алма-Атинская маршрутное такси насмерть сбило пешехода.

Трагедия произошла в понедельник, 18 января, сообщили в Facebook "Вартови эспрессо".

"В Днепровском районе столицы водитель маршрутки сбил мужчину, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара мужчина отлетел на несколько метров и скончался на месте. Прибывшие на место аварии медики лишь констатировали смерть", - говорится в сообщении.

По словам водителя маршрутки, пешеход был пьян. Так это или нет - установит следствие.

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В Костополе Ровенской области столкнулись маршрутка сообщением "Ровно-Костополь-Данчимост" и Volkswagen Golf. Водитель последнего - погиб.