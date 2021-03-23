Водитель Honda дрифтовал на газоне возле детской площадки

В Киеве на ул. Курнатовского, 6 водитель Honda решил подрифтовать на газоне под окнами жилой многоэтажки.
Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".
"Так насколько велика пустота должна быть в голове у такого водителя?", - говорится в описании видео.
На кадрах видно, что рядом расположена детская площадка.
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Пользователи отреагировали на увиденное:
"Видно сорняка курнул";
"Так он резину разогревал";
"А там нет головы, там плечами все заканчивается";
"Лопаты и пусть перекапывает газон, следующий раз подумал бы";
"Просто завидно стало, что велосипедист может ездить там, а он нет. Вот и психанул";
"Таких только бить. Ну, конечно, кроме штрафа за езду по газону, штраф за порчу газона и оплата восстановления газона по таким расценкам, как президенту Офис отмывают".
В Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б жители отомстили герою парковки, разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.
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