Водитель Audi разбил 4 машины из-за эпилептического приступа

В четверг, 24 декабря, на ул. Короленковской в Киеве водитель автомобиля Audi влетел в 4 автомобиля.
Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".
"Предварительно, у водителя случился приступ эпилепсии, и он, не контролируя свои действия, совершил столкновение с другими автомобилями", - говорится в сообщении.
Водитель Audi находится в машине скорой помощи. На месте работает полиция.
Согласно постановлению Минздрава, больным эпилепсией запрещено управлять транспортными средствами.
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В Деснянском районе Киева, на просп. Шухевича, неуправляемое такси выехало на тротуар из-за смерти водителя за рулем. Неуправляемая машина проехала около 40 м.
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