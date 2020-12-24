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четверг, 24 декабря 2020 16:48

Водитель Audi разбил 4 машины из-за эпилептического приступа

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Водитель Audi разбил 4 машины из-за эпилептического приступа
В Киеве водитель Audi разбил 4 машины из-за приступа эпилепсии. Фото: скриншот с видео

В четверг, 24 декабря, на ул. Короленковской в Киеве водитель автомобиля Audi влетел в 4 автомобиля.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Предварительно, у водителя случился приступ эпилепсии, и он, не контролируя свои действия, совершил столкновение с другими автомобилями", - говорится в сообщении.

Водитель Audi находится в машине скорой помощи. На месте работает полиция.

Согласно постановлению Минздрава, больным эпилепсией запрещено управлять транспортными средствами.

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В Деснянском районе Киева, на просп. Шухевича, неуправляемое такси выехало на тротуар из-за смерти водителя за рулем. Неуправляемая машина проехала около 40 м.

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