Во дворе одного из киевских домов живодер отравил всех бездомных кошек

Жилец одного из киевских домов отравил бездомных кошек. Фото: Православная Жизнь

В Киеве жилец одного из многоквартирных домов жестоко отравил бездомных кошек, которых подкармливала его соседка.

Об этом в Facebook написала жительница дома Кира Бойко.

"Живу на втором этаже в обычном стареньком доме. Этажом ниже под нами бабушка, окна которой выходят прямо во двор, где она подкармливала котов. Там у неё был целый мини приют. Животные, как и сама бабуля, совсем безобидные. Но вчера всех этих котят не стало", - написала она.

По словам Бойко, когда женщина пришла утром кормить животных, кошки лежали бездыханно кто где.

"Я не особый фанат животных, но посмотрев на это живодерство и у меня екнуло сердце. И этот ужас видел весь двор, включая детей", - написала она.

По словам бабули, пару недель назад ей угрожали расправой над котами, если не прекратит их подкармливать.

"Это был сосед по нашему двору Сергей, которому якобы мешает запах. Он журналист, даже в какой-то партии националистической. Есть ссылка на его страницу", - написала Кира.

Также она отметила, что он единственный высказывал бабушке претензии из-за котов - то запах мешает, то звуки.

"Но разве это причина совершать такие чудовищные поступки? Куда делась наша человечность, люди?", - добавила Бойко.

Бабушка сейчас круглосуточно на успокоительных. Для неё эти животные были смыслом жизни.

Муж, как сообщила Кира, собрал всех кошек и похоронил в лесу, а сосед уже второй день не открывает двери, хотя видно по свету, что он дома.

"Чувство шока не покидает", - написала она.