Внезапная остановка поезда в метро парализовала движение синей веткой

После 10-минутного перерыва движение линией восстановилось. Фото: "Сегодня"

В среду, 7 апреля, из-за технической неисправности поезда на станции Лыбидская, временно парализовалось движение по синей ветке столичного метро.

Поезда курсировали только от Олимпийской до Героев Днепра, пишет Obozrevatel.

"Машинист высадил пассажиров и сумел отогнать состав в тупик, после чего его увезли в депо. Специалисты выяснят, что стало причиной неисправности. Движение останавливали на 10 минут, сейчас поезда ездят в нормальном режиме", - рассказала пресс-служба подземки.

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З 5 квітня у громадський транспорт столиці - наземний і метро - та в маршрутки пускають за спецперепустками. Їх видає департамент транспортної інфраструктури КМДА працівникам критичних інфраструктур. Перепустка діє за наявності службової посвідки. Спецперепустка - не проїзний квиток. За проїзд сплачувати потрібно.