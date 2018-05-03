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четверг, 03 мая 2018 13:03

Владимир Кличко прокомментировал оговорки старшего брата

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Владимир Кличко прокомментировал оговорки старшего брата
Владимир Кличко прокомментировал оговорки старшего брата. Фото: telegraf.com.ua

Младший брат Виталия Кличко Владимир в интервью Жанне Немцовой посоветовал ему быть готовым к критике и насмешкам.

"Вы знаете, это как с погодой. Если зимой ходить в футболке и шортах, можно замерзнуть. К этому нужно быть готовым, если занимаешься политикой. Нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, к насмешкам. Надо быть толстокожим, иначе не стоит заниматься политикой ", - сказал Владимир и заметил, что "в политике нет правил игры".

"К сожалению, это не так, как в боксе, где вам просто могут разбить нос или поставить синяк под глазом. В политике последствия могут быть гораздо серьезнее", - добавил он.

По словам Кличко-младшего, мэр Киева сталкивается с такими вызовами, с которыми мало кто мог бы справиться, и Виталию непросто, но он совершенствуется.

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"Главное, что у него прогрессивные взгляды", - отметил Владимир.

В 2017 году Виталий Кличко вошел в первую 20-ку самых влиятельных украинцев в рейтинге журнала "Фокус".

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