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среда, 26 декабря 2018 17:47

Владелица дома на Рейтарской о застройке улицы: нет и не планируется

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Владелица дома на Рейтарской о застройке улицы: нет и не планируется
Собственники дома на Рейтарской отправили гарантийное письмо в КГГА. Фото: YouTube

Оксана Гуляева, собственница дома на Рейтарской, 8Б, который провозгласили "сквотом" и заняли активисты проекта "Речовий доказ", выступила с видеообращением. По словам Оксаны Гуляевой, обращение является ее публичной позицией и ответом на многочисленные обвинения в ее адрес от активистов, контролирующих принадлежащую ей собственность.

Гуляева сообщила, что часть площадей здания была передана арендатору несколько лет назад по льготной арендной ставке для развития арт-проектов. Однако арендатор сдавал площади в субаренду по цене, превышающей цену собственника. Попытка владельца пересмотреть ставки аренды и провести ремонт здания натолкнулась на сопротивление и привела к публичному конфликту, в ходе которого здание было взято под контроль активистами проекта "Речовий доказ".

"Почти 4 года назад мы передали часть помещений здания для реализации социальных проектов творческого кластера, которые нам предложил владелец галереи "Дукат" Леонид Комский. 800 квадратных метров по цене 75 гривен за метр – это цена в 8 раз ниже коммерческой. Таким образом мы поддерживаем арт-проекты. Здание старинное, последний серьезный ремонт происходил в 80-е годы. Необходимость ремонта была очевидна давно, но в 2018 году мы поняли, что далее тянуть с работами нельзя. К тому же выяснилось, что помещения, которые мы сдаем Леониду Комскому под социальные арт-проекты, он передает в субаренду другим арендаторам за 150-300 гривен за метр. В июне мы обсудили вопрос пересмотра арендной ставки с целью реставрации фасада и крыши со всеми арендаторами, в том числе с Леонидом Комским. После этого начался публичный конфликт, а потом люди, которые называют себя защитниками исторического центра города, просто захватили дом", - сообщила Гуляева.

По словам собственницы здания, в дальнейшем активисты озвучили в ее адрес обвинения в планах застройки территории, где находится здание. Гуляева назвала обвинения голословными и бездоказательными, указав на отсутствие проектов застройки и сообщив о направлении гарантийного письма о сохранении здания городским властям.

"Эти люди обвиняют меня и мою компанию в намерении уничтожить здание и возвести на его месте новостройку. Это довольно тяжкое обвинение не имеет под собой никаких оснований. Поскольку мы никогда не имели намерений сносить здание и никогда не обращались за какой-либо разрешительной документацией по этому поводу. Считаю, что сам факт отсутствия каких-либо проектов застройки и официальных согласований является достаточным доказательством. Мы подготовили гарантийное письмо, которое направляем в Киевсовет, КГГА и Управление охраны культурного наследия. В котором официально сообщаем, что единственные намерения относительно дома на Рейтарской, 8Б – ремонт и реставрация. Мы не будем сносить или достраивать дом ни при каких обстоятельствах", - отметила Оксана Гуляева.

Собственница дома также опровергла обвинения активистов в запугивании арендатора Леонида Комского и назвала "потребность иметь свое помещение в центре города" главной целью "сквоттеров", которые, по ее мнению, не являются настоящими активистами-защитниками города.

"Те же люди обвинили меня в организации криминального преступления – отвратительного и бессмысленного запугивания Леонида Комского путем разливания бензина титушками в его антикварном магазине. Ни я, ни компания этого не организовывали. Считаем этот поступок невежеством и вандализмом. И глубоко возмущены тем, что люди, называющие себя защитниками исторического центра города, обвиняют нас в таком преступлении. Хочу подчеркнуть, что не могу считать людей, захвативших дом, настоящими активистами-защитниками города. Защитники исторического наследия обычно обосновывают свои протесты чем-то более весомым, чем их собственная потребность иметь свое помещение в центре города", - заявила Гуляева.

Собственница выразила возмущение тем, что причиной захвата стал пересмотр ставки аренды и заверила, что по истечении срока договора прекратит сотрудничество с арендатором Леонидом Комским. Также Гуляева заявила, что если арендатор и активисты будут удерживать здание после окончания действия договора, она будет вынуждена прибегнуть к помощи полиции и суда.

"Я искренне уважаю как настоящих защитников, так и киевское культурное сообщество. И мне очень жаль, что огромное количество таких людей было вынуждено погрузиться в этот конфликт. Но захватывать частную собственность и спасать наше здание от нас только потому, что мы прекращаем сдавать помещения в аренду по сверхнизкой цене и хотим отремонтировать здание, при всем уважении – дикость и беззаконие. Договор аренды с Леонидом Комским истекает 31 декабря 2018 года. С учетом обстоятельств последних нескольких месяцев мы не имеем намерения продолжать сотрудничество с ним. Ни сейчас, ни по завершении ремонтных работ. Я надеюсь на то, что галерея и смежные проекты освободят помещения в сроки, указанные в договоре аренды и дадут возможность ремонтной бригаде начать восстановительные работы. Если этого не произойдет, нам придется обращаться к полиции и судебной власти", - сообщила Гуляева.

Українські новини
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