Владелец "Кинопанорамы" рассказал о судьбе кинотеатра

Вместо кинотеатра "Кинопанорама" на улице Шота Руставели в столице построят гостиницу. ФОТО: Facebook

В сети опубликовали прогноз для закрытого с 1 октября столичного кинотеатра "Кинопанорама".

Его здание снесут, а взамен построят трехзвездочный отель. Название будет похожее - "Панорама", рассказал владелец здания кинотеатра миллиардер Мохаммад Захур в Kyiv Post.

В отеле будет небольшая обзорная комната "из уважения к истории" и конференц-зал.

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59-летний кинотеатр "Кинопанорама" прекратил работу с 1 октября этого года. Кроме него, также закрылся кинотеатр "Украина". На следующий день в поддержку заведений под зданием киевской мэрии состоялся митинг под лозунгами "#SaveUACinema", "#SaveKinopanorama", "Кинопанорама - место силы и творчества. Не дадим уничтожить его!","Кинотеатры должны жить, потому что есть для кого".