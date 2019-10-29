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вторник, 29 октября 2019 13:24

Вход в столичную станцию метро ограничат на полтора года

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Вход в столичную станцию метро ограничат на полтора года
На станции метро "Золотые ворота" до 9 февраля 2021 года будут ремонтировать эскалаторы. Фото: tov-tob.livejournal.com

В Киеве с 30 октября каждое утро в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать вход на станцию метро "Золотые ворота".

В это время поочередно будут ремонтировать 6 эскалаторов. Работы продлятся до 9 февраля 2021 года, сообщилы на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

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Однако одновременно 2 рабочих эскалаторы наклона (один в ремонте) поднимать пассажиров к выходу. В другие периоды станция будет работать в обычном режиме.

В 2019-м самыми дорогими вещами, которые пассажиры потеряли в столичном метро, стали iPhone X, ноутбук и электроинструменты. Потерянные вещи в бюро находок метрополитена поступают почти каждый день.

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Дата
29
октября

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