Весна в Киев еще не пришла. Правда, метеорологическая

В Киев метеорологическая весна еще не пришла. Фото: "РБК-Украина"

В Киеве еще не наступила метеорологическая весна.

Об этом сообщила руководительница отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич, пишет УНН.

"Метеорологическая весна еще не пришла, потому что нет устойчивого перехода среднесуточной температуры. Поэтому еще продолжается метеорологическая зима", - рассказала Донич.

По ее словам, приход метеорологической весны фиксируется, когда среднесуточная температура воздуха 5 и более дней выше 0°C.

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В 1-й день весны на ул. Зодчих в Киеве расцвели подснежники. Но продажа любых первоцветов в столице запрещена.