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среда, 05 февраля 2020 11:01

Весь Киев стоит в пробках

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Весь Киев стоит в пробках
Киев в пробке. Фото:kiev.vgorode.ua

5 февраля в Киеве возникло еще больше пробок из-за снегопада.

Серьезные тянучки на проспекте Бажана, Южний мост свободен, сообщили в Сегодня.юа.

Также пробки наблюдали на Дарницком мосту и шоссе, на мосту Патона, на Броварсоком проспекте и проспекте Освободителей. Та же ситуация с проспектом Романа Шухевича, на проспектах Победы, Леся Курбаса, Академика Палладина и с Северным мостом.

Усложнено движение на проспекте Бандеры и по Богатырской, на Подоле и в центре.

Снегопад парализовал и пригород – в пробках Софиевская Борщаговка, выезд из Крюковщины, Одесская трасса.

Также в городе упавшее дерево задержало трамваи №12, №17.

Также дерево упало на проезжую часть и в центре, на перекресте Франко и Хмельницкого.

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Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

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Дата
05
февраля

Десерт создали случайно

Создали братство для защиты украинцев

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