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вторник, 22 февраля 2022 08:00

Верховная Рада отстранила президента и назначила внеочередные выборы – этот день в истории
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В ночь на субботу 22 февраля 2014 года бывший президент Украины Виктор Янукович покинул свою резиденцию в Межигорье и скрылся из страны. В тот же день Верховная Рада собралась на заседание и объявила Януковичу импичмент. В совете избрали нового спикера. Днем украинцы массово поехали в резиденцию Януковича на экскурсию, а вечером освобожденная из колонии Юлия Тимошенко выехала на сцену Майдана на инвалидной коляске.

Gazeta.ua предлагает вспомнить революционное 22 февраля в видео и архивных фотографиях.

22 февраля Самооборона Майдана взяла под охрану государственные учреждения
Фото: Reuters
22 февраля на Майдане прощались с погибшими героями
22 февраля Верховная Рада проголосовала за отстранение Януковича от должности президента
22 февраля Александра Турчинова избрали председателем Верховной Рады
22 февраля Самооборона Майдана взяла под охрану государственные учреждения

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Согласно подписанному накануне соглашению об урегулировании кризиса в Украине между Януковичем и лидерами оппозиции – Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, Украина должна была вернуться в Конституцию 2004 года, где значительно ограничивались полномочия главы государства. Но, опасаясь за свою безопасность, поздно вечером Янукович покинул свою резиденцию в Межигорье и вылетел в сторону Харькова. Вместе с ним на борту были спикер Владимир Рыбак и тогдашний глава Администрации президента Андрей Клюев. Очевидно, Янукович не планировал возвращаться - из Межигорья вывозились вещи грузовиками, последний уехал в 4 утра.

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22 февраля Госпогранслужба задержала в аэропорту Харькова неопознанный борт с президентской охраной, из которого вышел Виктор Янукович и покинул место происшествия на автомобиле.

Утром Верховная Рада собралась на субботнее заседание, в ходе которого 328 депутатов поддержали постановление "О самоустранении президента Украины от исполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины". Этим постановлением Виктора Януковича объявили таким, что неконституционным образом самоустранился от выполнения им своих конституционных обязанностей президента Украины, а также объявили о проведении внеочередных президентских выборов 25 мая 2014 года.

На том же заседании был принят ряд документов. В частности, постановление "Об отзыве Рыбака В. В. с должности Председателя Верховной Рады Украины", избрали новым председателем парламента Александра Турчинова, который стал исполняющим обязанности президента Украины. А также приняли постановление "О выполнении международных обязательств Украины по освобождению Юлии Тимошенко".

Автор: Reuters
  22 февраля Александра Турчинова избрали председателем Верховной Рады
22 февраля Александра Турчинова избрали председателем Верховной Рады

В тот же день Арсен Аваков был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел. На брифинге в кулуарах Аваков объявил, что включит представителя Правого сектора в руководство МВД. Заявление о том, что спецподразделение СБУ "Альфа", ГУ Минобороны и воздушно-десантные войска не будут выполнять преступные приказы и служат народу Украины, сделали также руководители соответствующих ведомств.

На сайте МВД опубликовали заявление, что правоохранители служат украинскому народу и призывают граждан вместе охранять порядок.

В этот же день Самооборона Майдана взяла под охрану административные здания в центре Киева.

Автор: Reuters
  22 февраля толпа людей приехала в резиденцию Януковича в Межигорье
22 февраля толпа людей приехала в резиденцию Януковича в Межигорье

Пока в Верховной Раде принимали судьбоносные решения, в Межигорье направилась толпа – активисты в присутствии журналистов проникли в резиденцию Януковича. Охрана не препятствовала активистам – только призвала воздержаться от мародерства.

В Киеве активисты разгромили офис коммунистической партии Украины. Нарисовали на вывеске офиса свастику, а партийную символику и агитационные материалы вынесли и разбросали на земле перед зданием.

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На выходе из здания Верховной Рады после заседания разъяренные граждане захватили Нестора Шуфрича. Тогда регионала от толпы защитил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк и его охранник.

РЕЧЬ ТИМОШЕНКО

Бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко освободили из-под стражи в Харьковской больнице УЗ, а через несколько часов самолет с ней приземлился в Киевском аэропорту Жуляны. В тот же вечер Тимошенко на инвалидной коляске выехала на сцену Майдана и произнесла горячую речь.

"Я хочу сказать, что среди вас я буду гарантом того, что вас никто не предаст, никто больше не пойдет по тому пути, по которому привыкли ходить политики. Я буду гарантом того, что вы будете знать, что за кулисами... Хочу сделать все, чтобы вы увидели других политиков и должностных лиц и чтобы вы были неотъемлемой частью построенной Украины... Люди хотят гарантии, что наша страна не распадется в клочья. Что не будет политиками из-за границ Украины растянута на отдельные губернии", – сказала Тимошенко в речи.

22 февраля 2015 года в Харькове активисты собрались на многолюдный Марш Достоинства. Планировали пройти от Дворца спорта до площади Конституции, где должна была состояться панихида по погибшим во время событий Евромайдана.

Но когда участники собрались возле здания Дворца спорта, вы начали движение, террористы дистанционно взорвали самодельную бомбу на основе противопехотной мины, начиненную поражающими элементами, которая была спрятана в сугробе.

В результате взрыва на месте погибли активист Игорь Толмачев и подполковник полиции Вадим Рыбальченко. На следующий день в больнице скончался 15-летний Данило Дидык, через два дня умер еще один раненый - 18-летний студент Николай Мельничук. Кроме того, еще 9 человек получили ранения разной степени тяжести.

22 февраля 2016 года в Харькове вблизи места совершения теракта открыли памятный знак.

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Дата
22
февраля

Верховная Рада отстранила президента и назначила внеочередные выборы – этот день в истории

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