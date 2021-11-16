Ведет к авторитаризму, - Белоцерковец о намерении "Слуг" поспешно рассмотреть законопроект о столице в четверг

Законопроект о столице, который будет рассмотрен в четверг, противоречит Конституции и дает "Слугам народа" возможность узурпировать власть в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевсовета от "УДАРа Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.

"Слуги" выбрали путь к авторитаризму вместо поражения на предстоящих выборах в Киеве и хотят отобрать у киевлян их город. С нарушением регламента "Слуги народа" решились вынести в сессионный зал законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" и планируют принять его наспех уже в этот четверг. Хотя он нарушает Конституцию, ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" и Европейскую хартию местного самоуправления. Эти документы обеспечивают балансы власти и их нарушение ведет к авторитаризму", - написал Белоцерковец.

Он подчеркнул, что законопроект отсрочивает выборы в районные советы, тогда как РГА будут существовать до 2025 года.

"В переходный период, который может занять до 2025 года, вертикаль центральной власти узурпирует власть в районах. РГА продолжают свое существование к моменту создания районных исполкомов. Они будут подчиняться главе КГГА. А проведение выборов в районные советы отсрочено до 2025 года. Для политической борьбы в тексте законопроекта тезис о создании райрад озвучен, но провести выборы будет невозможно до завершения "сложнейшей" процедуры согласования границ районов с Кабинетом министров. Это узурпация власти", - отметил УДАРовец.

Он добавил, что авторы законопроекта прописали его таким образом, чтобы не проводить выборы в районные советы до 2025 года.

"Фактически авторы этого драфта законопроекта сделали все, чтобы "Слуги" ни в коем случае не получили непредсказуемые результаты выборов в районные советы до 2025 года. А знаете почему? Потому что результаты социологических опросов свидетельствуют – минимум в 3 из 10 районов "Слуги" не смогут преодолеть даже 5% барьер", - отметил Белоцерковец.

Он призвал "Слуг народа" не нарушать Конституцию и Европейскую Хартию местного самоуправления ради своих политических выгод.