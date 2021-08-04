Вечные пробки: одну из важных магистралей Киева перекрывают

С 20:00 5 августа до 05:00 6 августа на ул. Набережно-Крещатицкой столицы ограничат движение.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор" В Киеве ограничат движение на Набережно-Крещатицкой

"На улице Набережно-Крещатицкая завершается средний ремонт. Покрытие обновляют на участке от улицы Хорива до дома №14 на улице Набережно-Крещатицкая", - говорится в сообщении.

Ночью на участке будут устраивать новое асфальтовое покрытие. Дорожники отметили, что во время работ движение ограничат частично.

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В Киеве на Подоле продолжается реконструкция ул. Андреевской. Ее обновляют впервые за 30 лет. На части улицы неподалеку Боричевого Тока уже устроили новое покрытие - положили гранитную брусчатку. Она появится еще в около 2 тыс. кв. м. Ранее на этом участке был старый асфальт.