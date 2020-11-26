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четверг, 26 ноября 2020 14:46

Вечные пробки: на эстакаде Южного моста перекроют движение

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С 23:00 27 ноября по 6:00 2 декабря на эстакаде Южного моста в Киеве ограничат движение транспорта. Специалисты продолжают противоаварийные работы на деформационных швах.

Работать будут в направлении правого берега, сообщил Киевавтодор.

"Работы выполнят без полного перекрытия движения. Основные планируются на выходные", - говорится в сообщении.

Автор: КГГА
  На участке будут работать специалисты КП "Киевавтодормост"
На участке будут работать специалисты КП "Киевавтодормост"

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Важнейшую транспортную артерию столицы - мост Патона - закрывают для реконструкции на 5 лет.

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