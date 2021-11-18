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четверг, 18 ноября 2021 10:25

ВДНХ получила статус памятника национального значения

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ВДНХ получила статус памятника национального значения
Выставка была открыта для посетителей в 1958 году. Фото: Relax.com.ua

Правительство предоставило Национальному выставочному центру "Экспоцентр Украины" статус памятника национального значения.

Постановление обнародовали на Правительственном портале.

"Изменить категорию достопримечательностей местного значения "Комплекс Национального выставочного центра "Экспоцентр Украины", "Вход главный" и "Павильон главный" на просп. Глушкова, 1 в Киеве на категорию национального значения и присвоить памятникам охранные номера 260109, 260109/1 и 260109/2 соответственно", - говорится в документе.

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ВДНХ начали строить в 1949 году. Центр приступил к работе 6 июля 1958-го. Территория экспоцентра составляет 286 га. На нем расположены 180 зданий, 19 из которых имеют статус историко-культурных памятников Украины.

В Киеве на территории ВДНХ появилась медиа-скульптура "Киевский Кит" высотой 12 м. Открыли его в четверг, 16 сентября. Скульптура имеет металлический каркас и оснащена панелями, изготовленными из переработанного пластика.

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