Вандалы повредили дефибрилляторы в метро. Один хотел украсть бездомный

В Киеве на станции метро Университет трое мужчин без надобности вынули из бокса дефибриллятор и открыли электроды. Последние теперь требуют замены.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Фото: КП "Киевский метрополитен"

"Также на станциях Академгородок и Крещатик повреждены крышки боксов дефибрилляторов. А на станции Арсенальная оборудование недавно пытался похитить бездомный", - уточнили в сообщении.

Чтобы предотвращать случаи вандализма или кражи, коммунальщики просят сообщать персонал станции и полицию, если действия пассажиров у оборудования выдаются подозрительными.

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На 19 станциях метрополитена Киева установили дефибрилляторы в рамках проекта "РеаниМетро". Теперь дефибрилляторы есть на всех 52 станциях подземки в пассажирских зонах. В марте этого года с помощью дефибриллятора сотруднику полиции удалось спасти жизнь пассажиру на станции метро Дворец спорта.