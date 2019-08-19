Вандалы налили моющее средство в фонтан

Фото: КП СЗН Подольского района

В Киеве в сквере на Контрактовой площади вандалы разрисовали скамейки и залили в фонтан моющее средство от чего он стал пениться.

Об этом сообщается на странице КП СЗН Подольского района в Facebook.

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Чтобы очистить фонтан его пришлось временно отключить и промыть. Лавочки и мусорные урны заново покрасили работники коммунальных служб.

"Вместо того, чтобы выполнять плановую работу по предприятию, улучшать парки и скверы, мы после выходных исправляем акты вандализма. Очищаем фонтан, промываем и запускаем его, красим все лавочки и урны в сквере на Сагайдачного", - написали коммунальщики.

В минувшие выходные неизвестные вылили в фонтанов на Майдане Независимости зеленую краску и мыльный раствор. Об этом информирует Киевводфонд. Загрязнены воды фонтанов "Водяной шар" и одной чаши "малых" фонтанов. К первому вандалы вылили зеленую краску, а ко второму - мыльный раствор. говорят, что такие выходки повреждают систему водоподачи.