 
Ексклюзивы
1/5
Европейцы готовы к экономическому сближению с Украиной - эксперт
Европейцы готовы к экономическому сближению с Украиной - эксперт
Просмотров: 198
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 2241
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1260
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 954
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 4968
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 801
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1278
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1305
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 3024
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5931
Фото
Все фото
7
5
10
49
6
Вагон киевского метро превратили в маникюрный салон
Вагон киевского метро превратили в маникюрный салон
В центре Киева вспыхнул жилой дом, движение перекрыли
В центре Киева вспыхнул жилой дом, движение перекрыли
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям &quot;подогнали&quot; уникальный значок - фото
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям "подогнали" уникальный значок - фото
Видео
Все видео
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия
Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Женщину без маски выперли из вагона киевского метро: видео инцидента
Женщину без маски выперли из вагона киевского метро: видео инцидента
В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение
В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1287
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 576
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 945
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1062
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2187
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 288
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
среда, 13 октября 2021 02:52

Вагон киевского метро превратили в маникюрный салон
7

  Комментировать

Во вторник, 12 октября, в вагоне столичной подземки делали маникюр. Для этого установили стол и разложили специальное оборудование.

Это был перформанс Киевского метрополитена, сообщила их пресс-служба.

Фото: "Киев Сейчас"

"Здесь столько всего, что можно встретить в метро и может бесследно исчезнуть, если мы не будем поддерживать своей гривной. Потому что торговля должна быть в торговых рядах, музыка в концерт-холлах, как и вся остальная деятельность. Этим проектом с Антоном Скуратовым мы напоминаем, что поддерживать стоит легальное и в тех местах, где оно должно быть", - рассказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон "Сегодня".

Во время перформанса в вагонах также "продавали овощи". К акции присоединилась и украинская певица Джерри Хейл, утверждают в метро.

"На каждого нелегального торговца в подземке, как только подходит полицейский, появляется три защитника. Рассказывают о "трудных временах и политической ситуации". Но знаю, что где покупают, туда не приходят продавать. И наша гривна - самый эффективный способ решения ситуации", - добавила Макогон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра

В столичном метро парочка шокировала поведением. Молодые люди проехали между вагонами на красной ветке подземки. Рисковали жизнями ради эффектных фото девушки на фото Днепра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вагон киевского метро превратили в маникюрный салон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
10
 Просмотров: 6606
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 5517
Таксист, который вез Полякова, имеет &quot;интересное&quot; прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
 Просмотров: 4968
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление 3 Просмотров: 3573
&quot;Вы тоже видите эту красоту?&quot;. Кароль в обольстительном мини заинтриговала фанатов
"Вы тоже видите эту красоту?". Кароль в обольстительном мини заинтриговала фанатов
5
 Просмотров: 3213
Новости Киева
Визитку Киева признали одной из лучших локаций мира
Визитку Киева признали одной из лучших локаций мира Просмотров: 351
"Разбирать не решаюсь" - активист нашел под авто средство слежения
"Разбирать не решаюсь" - активист нашел под авто средство слежения Просмотров: 639
Прокуратура пришла с обысками в Святошинскую райгосадминистрацию
Прокуратура пришла с обысками в Святошинскую райгосадминистрацию Просмотров: 81
Судья Майдана, устроившая пьяное ДТП, получила новое наказание
Судья Майдана, устроившая пьяное ДТП, получила новое наказание Просмотров: 648
Гибель нардепа Полякова: в МВД сказали, когда ждать результатов экспертиз
Гибель нардепа Полякова: в МВД сказали, когда ждать результатов экспертиз Просмотров: 207
Больше всего комментируют
40
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
7
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
3
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
2
"Слуга" Клочко тайно пожертвовал партии 1,4 млн грн
2
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
Голосов: 6966
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть