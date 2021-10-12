Вагон киевского метро превратили в маникюрный салон

Во вторник, 12 октября, в вагоне столичной подземки делали маникюр. Для этого установили стол и разложили специальное оборудование.

Это был перформанс Киевского метрополитена, сообщила их пресс-служба.

Фото: "Киев Сейчас"

"Здесь столько всего, что можно встретить в метро и может бесследно исчезнуть, если мы не будем поддерживать своей гривной. Потому что торговля должна быть в торговых рядах, музыка в концерт-холлах, как и вся остальная деятельность. Этим проектом с Антоном Скуратовым мы напоминаем, что поддерживать стоит легальное и в тех местах, где оно должно быть", - рассказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон "Сегодня".

Во время перформанса в вагонах также "продавали овощи". К акции присоединилась и украинская певица Джерри Хейл, утверждают в метро.

"На каждого нелегального торговца в подземке, как только подходит полицейский, появляется три защитника. Рассказывают о "трудных временах и политической ситуации". Но знаю, что где покупают, туда не приходят продавать. И наша гривна - самый эффективный способ решения ситуации", - добавила Макогон.

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