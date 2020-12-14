В Зеленского раскритиковали снятия шляпы с главной елки страны

Милованов раскритиковал идею снять с главной елки Украины волшебную шляпу. Фото: 24 канал

Елка, украшенная очаровательной шляпой, выглядела красиво.

Об этом советник главы Офиса президента Тимофей Милованов написал в Facebook.

Он раскритиковал идею снять с главной елки Украины волшебную шляпу. Свою реакцию Милованов аргументирует тем, что сложно ожидать инноваций в стране, где людей возмутила даже такая новинка как шляпа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ПЦУ верхушку елки на Софийской площади назвали "колдовской шляпой"

"Сложно ожидать инноваций в стране, где людям даже не нравится такая простая инновация как шляпа. Но "дорогу осилит идущий". Так что когда-то все с инновациями будет хорошо", - написал он.

Пользователи соцсети прокомментировали сообщение Милованова.

"Инновации начинаются не с декора елок, а из хороших университетов и незыблемой собственности на интеллектуальные права, которая в Украине отсутствует".

"Какая власть, такие и инновации".

"Красивая елка и со вкусом. Эйфелеву башню также фукали. Хватило силы ее не снести".

"Шляпа то о Хэллоуине, Рождество - это звезда. Можно оставить Рождество без этих ваших инноваций. 2 Хэллоуин в год мне не надо, уж так 1,5 года сплошной Хэллоуин".

"Если шляпа - инновация, то это капец".

"Шляпа реально крутая. И грибы, и шишки - все круто".

В этом году вместо обычной рождественской зоны на Софийской площади организовали пешеходный маршрут с большим количеством локаций и артобъектами. Над их сооружением ежедневно работают около 2 тыс. человек. 13 декабря в Киеве с главной елки страны сняли шляпу, через которую в течение последних дней было множество споров.