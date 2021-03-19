В запертой квартире женщина издевалась над 6-летней дочерью

В Киеве на Подоле полицейские забрали 6-летнюю девочку от матери, совершавшую над ней насилие. Инцидент произошел на ул. Осиповского 17 марта.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Автор: Полиция Киева В столичной квартире на Подоле спасатели ломали двери, чтобы забрать 6-летнего ребенка от горе-матери

"О жестоком обращении с малолетней сообщили соседи. Что в квартире на 4-м этаже слышно крики ребенка. Правоохранители попытались пообщаться с матерью, но женщина в категорической форме отказалась открывать дверь. Кроме этого, в помещении были настежь открыты все окна, что создавало угрозу для жизни и здоровья", - отметила инспектор сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции Евгения Пастухова.

Дверь квартиры спасатели открыли принудительно. После общения с ребенком выяснилось, что она несколько дней не посещала школу и в течение дня ничего не ела.

Автор: Полиция Киева Женщину госпитализировали

"На место вызвали врачей, которые осмотрели ее и в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу. Дальнейшую судьбу ребенка будут решать социальные службы", - добавила Пастухова.

32-летнюю мать госпитализировали для оказания помощи в условиях стационара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брошенный матерью ребенок стоял возле продуктового магазина на морозе

В Кривом Роге на Днепропетровщине работники соцслужбы вместе с полицией забрали в больницу 15-летнюю девушку, которую родная мать чуть не заморила голодом. Больная ДЦП и синдром Дауна Богдана могла только кричать и плакать.