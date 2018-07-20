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пятница, 20 июля 2018 19:16

В воинской части обнаружили тонны непригодной тушенки

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В воинской части обнаружили тонны непригодной тушенки
В воинской части в Киеве обнаружили 176 тонн непригодной тушенки. Фото: ВСУ

В одной из воинских частей Киева обнаружили более 176 тонн мясных консервов без документов, удостоверяющих их безопасность и качество. После проведения лабораторных исследований было установлено их непригодность для употребления.

Об этом сообщил заместитель начальника главного управления развития и сопровождения Вооруженных сил Украины полковник Вадим Старощук, сообщается на сайте Минобороны.

"Был осуществлен отбор образцов консервов мясных "Мясо тушеное из говядины" и направлен для проведения лабораторных исследований. По результатам двух проведенных лабораторных исследований установлено несоответствие вышеупомянутых образцов требованиям нормативно-технической документации ДСТУ", - рассказал полковник.

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Из-за непригодной тушенки виновных должностных лиц воинской части привлекли к дисциплинарной ответственности. Материалы служебного расследования направлены в военную прокуратуру.

На параде ко Дню Независимости украинцам покажут новые образцы оружия.

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