В Украину попала опасная посуда

В Киев завезли опасную посуду. Фото: Госпродпотребслужба в Киеве

Кастрюли марки De Luxe, которые попали в Украину из Германии, несут опасность. В них обнаружили миграции кадмия и свинца.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба Киева.

"Информируем потребителей о выявлении миграции кадмия и свинца из кастрюль, что экспортировались из Китая (производитель: De Luxe, Guangdong Deluxe Metal Products Co. Limited., Xinxing County) в Германию, откуда направлены в Украину", - говорится в сообщении.

Получателем опасной посуды является ООО "ПДЛ" на просп. Николая Бажана, 1-М.

Свинец и кадмий - вредные металлы для здоровья человека. Из-за своей токсичности входят в десятку самых опасных химических веществ по версии ВОЗ. Однако, оба металла продолжают использоваться в посудной промышленности и требуют осторожности как от производителей, так и от потребителей, пишет "Depo.Киев".

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Свинец влияет на различные системы человеческого организма: нервную, сердечно-сосудистую, кровеносную, желудочно-кишечный тракт, мозг, почки. Особенно чувствительны к свинцу дети - даже микроскопические дозы свинца могут вызвать у них негативные последствия. Кадмий негативно влияет на почки, дыхательную и костную системы организма, а также является канцерогеном. Источником загрязнения окружающей среды кадмием является деятельность человека.