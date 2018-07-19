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четверг, 19 июля 2018 15:35

В Украине реализовали пилотный проект по раздельному сбору и переработке твердых бытовых отходов

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  Пилотный проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов, который реализуется в Вышгороде, предоставил отчет своей полугодовой деятельности
Пилотный проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов, который реализуется в Вышгороде, предоставил отчет своей полугодовой деятельности

Пилотный проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов, который реализуется в Вышгороде на основе принципов расширенной ответственности производителя (РОП), подвел итоги полугодовой деятельности, и доказал, что европейская модель сбора и возврата в экономику отходов упаковки в качестве вторичного сырья, может быть вполне эффективной в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе Украинской упаковочно-экологической коалиции (УкрПЕК).

"Расширенная ответственность производителя (РОП) как метод финансирования и организации сбора и переработки отходов упаковки и других товаров, которые становятся отходами, успешно применяется в Европейском Союзе и других странах мира. Несмотря на то, что в Украине пока нет соответствующего законодательства (есть только Национальная стратегия управления отходами, где предусмотрена РОП), группа украинских производителей упаковки и товаров в упаковке по собственной инициативе начала пилотный проект по внедрению РОП в г. Вышгород. К инициаторам проекта принадлежат "Кока-Кола Бевериджиз Украина", PepsiCo Украина, Tetra Pak, "Элопак-Фастов" и "Кен-Пак (Украина)", которые являются членами Украинской упаковочно-экологической коалиции (УкрПЕК). Главная составляющая системы РОП - производители за собственные средства (за счет взносов) налаживают систему сбора использованной жителями упаковки и обеспечивают ее гарантированное попадание на переработку в виде вторичного сырья и при этом средства из государственного или местного бюджетов не привлекаются", - говорится в сообщении.

  Пилотный проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов, который реализуется в Вышгороде, предоставил отчет своей полугодовой деятельности
Пилотный проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов, который реализуется в Вышгороде, предоставил отчет своей полугодовой деятельности

Как отмечается в пресс-релизе, за первые полгода работы пилотного проекта наряду с серыми контейнерами для смешанных бытовых отходов были установлены 99 желтых контейнеров для пластиковых бутылок, бумаги, картона, картонной упаковки из-под напитков и 78 контейнеров для стеклянной тары. Параллельно началась информационная кампания для населения, целью которой является побуждение жителей сортировать отходы: стекло в зеленый контейнер, а оставшуюся часть упаковки и материалов - в желтый; весь остальной смешанный мусор – в привычный серый контейнер, который, как и раньше, вывозит коммунальное предприятие. Громада, соответственно, платит только за вывоз отходов из серого контейнера.

За первые полгода работы пилотный проект собрал более 160 тонн отходов, что по аналитическим оценкам Украинской упаковочно-экологической коалиции составляет около 20-25% отходов упаковки, которая образуется в городе. Проект рассчитан на 5 лет и его задачей является ежегодное повышение нормы сбора отходов упаковки до 50%.

Украинская упаковочно-экологическая коалиция от имени компаний-производителей заключила договор с МЧП "Рада", которое имеет сортировочные мощности в городе Буча и парк спецтехники, с помощью которой собирает отходы из желтых и зеленых контейнеров, досортировывает их и отправляет как вторсырье на переработку украинским предприятиям, которые изготавливают из этих материалов новую упаковку или разнообразную продукцию. Например, отходы стекла попадают на Гостомельский стеклозавод "Ветропак", который производит из них новую стеклотару.

  Пилотный проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов, который реализуется в Вышгороде, предоставил отчет своей полугодовой деятельности
Пилотный проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов, который реализуется в Вышгороде, предоставил отчет своей полугодовой деятельности

Как отметили организаторы проекта, в Украине работают десятки заводов, которые используют вторсырье для изготовления стекла, картона, изделий из ПЭТ (ткани, синтепон и тому подобное), пластмассовых изделий. Эти заводы испытывают дефицит вторсырья и некоторые из них вынуждены закупать его за рубежом.

По словам Анны Таранцовой, заместителя председателя УкрПЕК, пилотный проект позволит понять, как именно выстроить отношения со всеми участниками системы РОП: между производителями, с органами местного самоуправления, с организациями, которые занимаются сбором, сортировкой и переработкой отходов, с населением, которое должно привыкнуть сортировать отходы. Благодаря этому можно выработать схему отношений с фискальными органами, ведь деятельность организаций РОП является неприбыльной. "Рано или поздно РОП станет обязательной в Украине, как она обязательна в ЕС, и ответственный бизнес в Украине должен быть готовым к этому. Ответственный бизнес уже сегодня поддерживает идею введения РОП в Украине, поскольку считает этот подход наиболее справедливым, рыночным и эффективным", - сказала Анна Таранцова.

На примере пилотного проекта понятно, что система РОП может быть успешно воплощена в Украине, как и система раздельного сбора отходов, а население готово разделять отходы. По результатам опроса подавляющее большинство жителей Вышгорода согласилась с тем, что отходы надо сортировать. Необходима лишь соответствующая нормативная база, как это предусмотрено утвержденной в ноябре 2017 г. Кабмином "Национальной стратегией управления отходами". Отметим, что проект закона № 4028 "Об упаковке и отходах упаковки", в котором предлагается внедрить успешную европейскую практику РОП, уже долгое время находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

Униан
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