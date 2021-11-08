В Театре на Подоле прощаются с руководителем Малаховым

Фото: "Суспільне"

В Театре на Подоле в Киеве прощаются с руководителем Виталием Малаховым.

Он скончался 4 ноября в возрасте 67 лет, сообщает Суспільне.

"Папа научил меня любить жизнь. И то, что сейчас происходит - это тоже проявление жизни", - рассказала дочь режиссера Дарья Малахова.

Она рассказала о последних словах мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица

"Он когда проснулся в реанимации, спросил: "Где мы?". Я говорю, что мы в "Феофании". А он: "Теперь понятно, почему здесь так много роботов", - сообщила она.

В конце октября Виталия Малахова срочно госпитализировали в больницу. Дочь, актриса и телеведущая Даша Малахова, рассказала, что "сказалась старая ядовитая боевая рана и начался сепсис". В социальных сетях Малахова просила помочь и сдать для отца кровь для переливания. Через неделю после госпитализации, 4 ноября, Малахов скончался.