В Театре на Подоле прощаются с руководителем Малаховым

В Театре на Подоле в Киеве прощаются с руководителем Виталием Малаховым.
Он скончался 4 ноября в возрасте 67 лет, сообщает Суспільне.
"Папа научил меня любить жизнь. И то, что сейчас происходит - это тоже проявление жизни", - рассказала дочь режиссера Дарья Малахова.
Она рассказала о последних словах мужчины.
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"Он когда проснулся в реанимации, спросил: "Где мы?". Я говорю, что мы в "Феофании". А он: "Теперь понятно, почему здесь так много роботов", - сообщила она.
В конце октября Виталия Малахова срочно госпитализировали в больницу. Дочь, актриса и телеведущая Даша Малахова, рассказала, что "сказалась старая ядовитая боевая рана и начался сепсис". В социальных сетях Малахова просила помочь и сдать для отца кровь для переливания. Через неделю после госпитализации, 4 ноября, Малахов скончался.
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