 
Ексклюзивы
1/5
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 522
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 4545
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2511
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3042
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10179
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1665
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5715
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 558
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4077
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
4 Просмотров: 1233
Фото
Все фото
4
5
6
3
9
В Театре на Подоле прощаются с руководителем Малаховым
В Театре на Подоле прощаются с руководителем Малаховым
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Утром в столице очереди на вакцинацию - фото из-под МВЦ
Утром в столице очереди на вакцинацию - фото из-под МВЦ
&quot;Биологически опасно&quot;: в столице &quot;опечатали&quot; ресторан, который пускал людей без масок и Covid-сертификатов
"Биологически опасно": в столице "опечатали" ресторан, который пускал людей без масок и Covid-сертификатов
В &quot;Борисполе&quot; поймали украинца с &quot;головой&quot; Гитлера
В "Борисполе" поймали украинца с "головой" Гитлера
Видео
Все видео
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
На Банковой прошла акция против Кличко: "Сказали постоять за 300 гривен"
На Банковой прошла акция против Кличко: "Сказали постоять за 300 гривен"
Лаврские попы напали на журналистов
Лаврские попы напали на журналистов
Попросил донести сумку: 61-летний мужчина взял в заложницы прохожую
Попросил донести сумку: 61-летний мужчина взял в заложницы прохожую
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8730
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 873
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1107
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6975
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4158
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 513
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
понедельник, 08 ноября 2021 15:11

В Театре на Подоле прощаются с руководителем Малаховым
4

  Комментировать

В Театре на Подоле в Киеве прощаются с его руководителем Виталием Малаховым
Фото: "Суспільне"
Он скончался 4 ноября в возрасте 67 лет
В конце октября Виталия Малахова срочно госпитализировали
Через неделю после госпитализации, 4 ноября, Малахов скончался

В Театре на Подоле в Киеве прощаются с руководителем Виталием Малаховым.

Он скончался 4 ноября в возрасте 67 лет, сообщает Суспільне.

"Папа научил меня любить жизнь. И то, что сейчас происходит - это тоже проявление жизни", - рассказала дочь режиссера Дарья Малахова.

Она рассказала о последних словах мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица

"Он когда проснулся в реанимации, спросил: "Где мы?". Я говорю, что мы в "Феофании". А он: "Теперь понятно, почему здесь так много роботов", - сообщила она.

В конце октября Виталия Малахова срочно госпитализировали в больницу. Дочь, актриса и телеведущая Даша Малахова, рассказала, что "сказалась старая ядовитая боевая рана и начался сепсис". В социальных сетях Малахова просила помочь и сдать для отца кровь для переливания. Через неделю после госпитализации, 4 ноября, Малахов скончался.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Театре на Подоле прощаются с руководителем Малаховым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Открыли нацистскую выставку "Вечный еврей"

Самое читаемое
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 7 Просмотров: 16263
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 11187
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
 Просмотров: 10179
Киве отомстили за &quot;расстрелянных&quot; Бандеру и Шухевича
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
3
 2 Просмотров: 9324
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 1 Просмотров: 7156
Новости Киева
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 2845
В столице снимают 11 маршрутных рейсов: перечень
В столице снимают 11 маршрутных рейсов: перечень Просмотров: 315
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой Просмотров: 1323
Утром в столице очереди на вакцинацию - фото из-под МВЦ
Утром в столице очереди на вакцинацию - фото из-под МВЦ
6
 Просмотров: 1350
Около 10% сертификатов о вакцинации от коронавируса в Киеве "вызывают сомнения" - Рубан
Около 10% сертификатов о вакцинации от коронавируса в Киеве "вызывают сомнения" - Рубан Просмотров: 270
Больше всего комментируют
7
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
3
Тимошенко "переплюнули" в выступлениях в Раде. Кто говорил больше
3
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
2
Украина имеет право применять беспилотники Bayraktar на Донбассе – Резников
2
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
Голосов: 7002
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть