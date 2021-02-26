В столичном заведении принципиально отказались обслуживать на украинском

Жительница Киева рассказала о языковом конфликте в груминг-салоне. Фото: КИИВ.NEWSROOM

В столичном груминг-салоне Bruno_Groom произошел языковой скандал.

В заведении заявили, что они принципиально не обслуживают украиноязычных клиентов, рассказала жительница Киева Татьяна Шкуратова в Facebook.

Об этом инциденте она сообщила уполномоченному по защите государственного языка и написала отзыв о груминг-салоне в Google.

Вчера она решила снять на видео беседу с работниками салона. Хотела получить доказательства того, что ее не хотят обслуживать на украинском языке.

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"Вы же писали отзыв, мы вам сказали, что принципиально не будем обслуживать вас на украинском языке", - сказали женщине.

Депутат городского совета Харькова от ОПЗЖ Андрей Лесик отказался выступать на украинском языке и заявил, что в Украине произошел вооруженный государственный переворот. После этого депутаты и активисты оттолкнули Лесика от трибуны.